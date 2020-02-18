В Москве появились три первых специализированных детсада для аллергиков

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Детские сады при школах №285, №1367 и №1465 в Москве перепрофилированы для детей с аллергической реакцией на белок молочных продуктов, в них организовано специальное меню, сообщила во вторник председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.

"В феврале этого года открылись три детсада для детей с аллергией. Проект предусматривал выделение отдельных зданий с дошкольными группами для детей с аллергией на молочные продукты, в которых дети обеспечиваются специализированным питанием. Было разработано примерное меню для организации питания детей в возрасте от трех до семи лет", - сказала она, выступая в Общественной палате Москвы.

Она уточнила, что для малышей в этих группах организовано пятиразовое питание, в меню нет блюд, содержащих белок коровьего молока: сыра, сливочного масла, сметаны, молока и других. Недостаток в полезных веществах и витаминах компенсирован за счет увеличения в рационе блюд из продуктов, богатых животным белком: говядины, рыбы, птицы. Также в меню включены разнообразные блюда из круп, макарон, мяса, овощей и фруктов, приготовленных на пару или запеченных.

Рацион соответствует всем санитарным требованиям и учитывает потребности дошкольников в энергии и пищевых веществах. Меню прошло необходимую экспертизу.

Запись в специализированные детсады

Мясникова отметила, что сейчас в специализированных дошкольных учреждениях занимаются всего несколько человек, ведется запись в группы, для зачисления своего ребенка родителям надо подать заявление через портал mos.ru о переводе его в одну из указанных трех школ. Также необходима медицинская справка государственного учреждения здравоохранения с подтверждением того, что ребенку рекомендовано диетическое питание. Суммарно три учреждения смогут принять более 400 малышей.

"На данный момент, если мы говорим о безмолочном меню, думаю, потребность в таких дошкольных местах полностью закрыта", - добавила она.

В декабре 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти планируют провести эксперимент по выделению отдельных зданий детсадов для детей, имеющих аллергию на молочные продукты, где для воспитанников будет разработано безопасное меню. Он пояснил, что в рамках одного пищеблока в детсаду разделять меню практически невозможно.

В новость были внесены изменения (17:22 мск) — добавлены подробности по тексту.