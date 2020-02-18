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Праздничный салют пройдет на 16 площадках Москвы

Он начнется в 21:00

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Фейерверк в честь празднования Дня защитника Отечества, 23 февраля, запустят на 16 площадках в Москве. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Праздничный салют в этом году начнется в 21:00 мск. "Жители и гости столицы смогут насладиться праздничными показами на Лужнецкой набережной, Поклонной горе, ВДНХ и в парковых зонах. Всего для проведения мероприятия организовано 16 площадок", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В том числе фейерверк можно будет увидеть в парках "Кузьминки" и "Измайлово", а также на центральных набережных Москвы-реки. Салют пройдет и на районах площадках - в Троицке и Зеленограде.

Подобный список площадок опубликован на официальном сайте ведомства.

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