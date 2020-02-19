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Строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро закончат к 2028 году

Ввести в эксплуатацию первый участок Бирюлевской линии планируют в 2024-2025 годах

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метрополитена завершится в Москве к 2028 году. К этому времени горожане получат около 20 новых станций в разных районах столицы, где исторически никогда не было метро, сообщается на сайте столичной мэрии.

"В 2024-2025 годах планируют ввести в эксплуатацию первый участок еще одной новой ветки метро - Рублево-Архангельской. На нем расположатся станции с рабочими названиями "Шелепиха", "Пресня", "Улица Народного Ополчения", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино". Еще три станции ("Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская") должны появиться к 2028 году", - сообщается на сайте.

Там отмечается, что строительство ветки начнется в этом году. Также в 2020 году строители приступят к возведению первого участка Бирюлевской линии. С 1970-х годов жители Бирюлева ждут метро, 20 лет назад линию внесли в генплан, но строить не начали.

"На нем будет девять станций. Там, где планируют построить Бирюлевскую линию, сейчас живут около полумиллиона человек, еще почти четверть миллиона - работают. С появлением новой ветки метро поездки для них станут короче на 20-30 минут. Транспортная ситуация улучшится не только в густонаселенных Бирюлеве Восточном и Западном, но и в Нагатинском Затоне, Москворечье-Сабурове, Царицыне, Печатниках, Даниловском, Южном и Северном Бутове", - сообщается в материала.

Ввести в эксплуатацию первый участок Бирюлевской линии планируют в 2024-2025 годах. "Дальше ветка должна пойти в Щербинку: сюда метро придет ориентировочно к 2028-му. Линию можно будет протянуть и от бывшего ЗИЛа в сторону центра: для этого строители заложат оборотные тупики", - отмечается на сайте.

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