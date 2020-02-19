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Крупные многопрофильные больницы Москвы начали оснащать бесплатным Wi-Fi

Подключение учреждений к сети началось с городской больницы имени С. И. Спасокукоцкого

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пациенты всех крупных многопрофильных больниц Москвы до конца года получат бесплатный доступ к Wi-Fi. Подключение учреждений к сети началось с городской больницы имени С. И. Спасокукоцкого, сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

"Стабильный доступ в интернет очень важен для пациентов - они могут общаться с близкими, а также следить за ходом лечения в своей электронной медицинской карте, куда будут автоматически подгружаться результаты исследований, анализов и заключения врачей. Больница имени Спасокукоцкого - первый подключенный в рамках программы стационар. Планируем, что до конца года бесплатная сеть Wi-Fi будет доступна во всех крупных многопрофильных больницах города", - приводятся на портале слова заммэра столицы Анастасии Раковой.

Войти в интернет можно на всей территории больницы имени С. И. Спасокукоцкого. Для этого там размещено порядка 300 точек доступа к сети Wi-Fi. Это часть масштабного проекта по инфраструктурному переоснащению стационаров столицы, который предполагает обновление сетевых, аппаратных и программных систем.

С середины января пациенты поликлиник Москвы получили доступ к электронным медицинским картам. Теперь они могут отслеживать выданные направления, записи на прием, а также получать результаты анализов онлайн. В текущем году в системе также планируется открыть дополнительные разделы: результаты диспансеризации, выписанные рецепты, информацию о вызовах скорой помощи. Кроме того, москвичи получат возможность самостоятельно загружать в карту анализы, снимки и выписки, сделанные в частных медучреждениях.

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