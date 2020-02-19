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В Москве разыграют экскурсию в закрытые для посещения посольские особняки

Конкурс стартует 20 февраля на портале "Узнай Москву" в рамках празднования Дней исторического и культурного наследия

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут принять участие в викторине и выиграть экскурсию в один из 20 уникальных памятников архитектуры, в том числе в посольские особняки, доступ в которые закрыт в обычное время. Об этом сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

Конкурс стартует 20 февраля на портале "Узнай Москву" в рамках празднования Дней исторического и культурного наследия. "Победители получат билет на экскурсию в один из 20 уникальных памятников архитектуры. Это касается и посольских особняков, доступ в которые закрыт в обычное время", - сообщается на сайте.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, в 2020 году Дни исторического и культурного наследия пройдут в юбилейный, 20-й раз. Правильно ответить на все вопросы викторины удастся только настоящим знатокам и любителям московской истории и архитектуры. Подсказки можно найти в статьях на портале "Узнай Москву".

Победителями станут первые 1,6 тыс. человек, которые успешно пройдут два этапа викторины. На первом они продемонстрируют знание истории и особенностей памятников архитектуры столицы, а на втором - посетят и сфотографируют некоторые из них.

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