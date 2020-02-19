{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оплата детских кружков и секций стала доступна в мобильном приложении "Госуслуги Москвы"

Счета будут отображаться в разделе "Мои начисления"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пользователи мобильного приложения "Госуслуги Москвы" теперь могут оплачивать детские кружки и секции. Об этом в среду сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Счета за посещение образовательных кружков и секций можно найти в разделе "Мои начисления" каталога услуг.

"Постепенно расширяем функционал приложения "Госуслуги Москвы" и стараемся сделать его еще удобнее, чтобы самые необходимые городские онлайн-сервисы были всегда под рукой. Теперь в приложении родители могут не только записать детей на занятия по программам дополнительного образования, но и оплатить их", - приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Для того чтобы увидеть начисления в мобильном приложении, родителю необходимо ввести в личном кабинете на mos.ru данные своего паспорта и СНИЛС, а также СНИЛС ребенка и данные свидетельства о его рождении. Эти сведения синхронизируются с мобильным приложением. После этого счета за дополнительные образовательные услуги будут отображаться автоматически в разделе "Мои начисления".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Квартиры-студии в Москве подешевели за год на 9%
Стоимость квадратного метра студии в столице составила 165 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС