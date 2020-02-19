Оплата детских кружков и секций стала доступна в мобильном приложении "Госуслуги Москвы"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пользователи мобильного приложения "Госуслуги Москвы" теперь могут оплачивать детские кружки и секции. Об этом в среду сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Счета за посещение образовательных кружков и секций можно найти в разделе "Мои начисления" каталога услуг.

"Постепенно расширяем функционал приложения "Госуслуги Москвы" и стараемся сделать его еще удобнее, чтобы самые необходимые городские онлайн-сервисы были всегда под рукой. Теперь в приложении родители могут не только записать детей на занятия по программам дополнительного образования, но и оплатить их", - приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Для того чтобы увидеть начисления в мобильном приложении, родителю необходимо ввести в личном кабинете на mos.ru данные своего паспорта и СНИЛС, а также СНИЛС ребенка и данные свидетельства о его рождении. Эти сведения синхронизируются с мобильным приложением. После этого счета за дополнительные образовательные услуги будут отображаться автоматически в разделе "Мои начисления".