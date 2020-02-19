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Более 110 бесплатных экскурсий подготовили в Москве к Всемирному дню гида

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что всего в столице работают почти 2 тыс. русскоязычных гидов-экскурсоводов и около 1,7 тыс. гидов-переводчиков

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут посетить более 110 бесплатных экскурсий, подготовленных к Всемирному дню гида. Об этом в своем аккаунте во "Вконтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В пятницу - Всемирный день гида. Готовим больше 110 бесплатных экскурсий по Москве. Например, Булгаков на Патриарших, площадь трех вокзалов, история Парка Горького, Большой Пироговки, арбатских переулков. Еще участвуют музеи: Дарвиновский, ММСИ, Музей Москвы. Сегодня открылась запись, и, если хотите успеть, лучше регистрироваться заранее. Такие экскурсии быстро "разлетаются": https://discover.moscow/images/guide-day/", - написал Собянин.

Он добавил, что в столице работают почти 2 тыс. русскоязычных гидов-экскурсоводов и почти 1,7 тыс. гидов-переводчиков, которые говорят на редких языках, включая жестовые.

21 февраля во всем мире отмечают Всемирный день гида. В 2020 году он празднуется в юбилейный, 30-й, раз. По случаю праздника комитет по туризму города Москвы совместно со столичным департаментом культуры, ассоциациями и экскурсионными бюро подготовили специальную программу - 21, 22 и 23 февраля.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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