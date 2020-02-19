Более 110 бесплатных экскурсий подготовили в Москве к Всемирному дню гида

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут посетить более 110 бесплатных экскурсий, подготовленных к Всемирному дню гида. Об этом в своем аккаунте во "Вконтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В пятницу - Всемирный день гида. Готовим больше 110 бесплатных экскурсий по Москве. Например, Булгаков на Патриарших, площадь трех вокзалов, история Парка Горького, Большой Пироговки, арбатских переулков. Еще участвуют музеи: Дарвиновский, ММСИ, Музей Москвы. Сегодня открылась запись, и, если хотите успеть, лучше регистрироваться заранее. Такие экскурсии быстро "разлетаются": https://discover.moscow/images/guide-day/", - написал Собянин.