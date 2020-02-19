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Новое общежитие МИФИ появится на улице Москворечье в Москве

В нем смогут проживать более 800 студентов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Новое общежитие Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", в котором смогут проживать более 800 студентов, расположится на улице Москворечье в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"Новое общежитие расположится по адресу ул. Москворечье, вл. 19, корп. 2. Первый этаж здания будет отведен для подсобных и административных помещений, а также нескольких квартир для маломобильных граждан. Остальные площади - комнаты для студентов", - говорится в сообщении.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, уточнил, что общая площадь здания составит около 18 тыс. кв. м. Его выполнят в светло-голубых фирменных тонах МИФИ, благодаря чему общежитие удачно впишется в окружающую застройку и разнообразит городскую среду. В пресс-службе добавили, что также планируется благоустройство прилегающей территории, где расположатся площадки для отдыха и занятий физкультурой, велопарковка на 84 места. Проектировщик общежития - АО "ДСК-1".

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