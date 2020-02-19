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Более 200 видов блинов и оладьев можно будет попробовать на "Московской Масленице"

Всего в столице будут работать 29 тематических площадок

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут попробовать более 200 видов блинов и оладьев на фестивале "Московская Масленица", который начнется 21 февраля. Об этом журналистам в среду сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В этом году фестиваль пройдет в четвертый раз. С 21 февраля по 1 марта в столице будут работать 29 тематических площадок, часы работы остаются традиционными: с 11.00 до 21.00 по будним дням и с 10.00 до 22.00 по выходным и праздничным дням.

"В этом году мы выбрали девиз фестивалю - "Больше чем блины". И всех гостей ждет огромная, насыщенная программа. Можно будет попробовать более 200 видов блинов. Среди них: разноцветные, тыквенно-ореховые, мордовские, марокканские, шведские, болгарские и другие", - сказал Немерюк.

Он добавил, что всего на площадках будут работать порядка 200 шалле. Гости смогут посетить более 2,6 тыс. мастер-классов, увидеть порядка 320 вступлений творческих коллективов и театров России, поучаствовать в праздничных играх и гуляниях.

Ранее ТАСС сообщал, что на центральных площадках фестиваля можно будет увидеть реконструкторов из Европы в национальных костюмах.

Главная задача фестиваля - познакомить москвичей и гостей столицы с традиционной масленичной культурой, каждая площадка будет оформлена в духе старинных ремесел.

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Россия
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