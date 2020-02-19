{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московский театр иллюзии переедет в здание бывшего кинотеатра "Владивосток" в 2020 году

Работы по капитальному ремонту здания и благоустройству прилегающей территории планируют завершить во втором квартале текущего года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Московский театр иллюзии, который сейчас располагается на улице Вешняковская, переедет в здание кинотеатра "Владивосток" в Перове после завершения там капремонта. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

"Для сохранения самого здания и его основной функции - проведение культурно-зрелищных мероприятий - было принято решение передать его для расширения деятельности театра иллюзии Анатолия Ляшенко. Театр, в свою очередь, также находится в здании, требующем капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зданию кинотеатра "Владивосток" более 60 лет, оно состоит из трех этажей и подвального помещения, общая площадь - свыше 2,3 тыс. кв. м. Долгое время оно использовалось не по назначению, в нем работал рынок, а последние несколько лет здание пустовало. При обследовании строения были выявлены значительные, а местами критические дефекты и повреждения конструкций. Инженерные сети полностью утрачены, кровля стала протекать, а подвал подтапливает.

Сейчас капремонт завершен более чем наполовину, демонтированы старые инженерные системы, приведена в порядок кровля. В процессе ремонта специалисты создадут необходимую инфраструктуру, в частности, на сцене установят мультимедийный экран для проекции постановочных элементов. На первом этаже здания будет обустроен зрительный зал вместимостью более 300 человек, там же расположатся касса, гримерные, мастерские для художников и репетиционный зал.

В пресс-службе добавили, что после завершения ремонта будет благоустроена прилегающая территория, где сделают пешеходные дорожки, установят скамейки, высадят около 200 кустарников. Все работы планируется завершить во втором квартале текущего года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Районные суды Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва
Сообщения о минировании поступили в более 11 судов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС