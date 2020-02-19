Московский театр иллюзии переедет в здание бывшего кинотеатра "Владивосток" в 2020 году

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Московский театр иллюзии, который сейчас располагается на улице Вешняковская, переедет в здание кинотеатра "Владивосток" в Перове после завершения там капремонта. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

"Для сохранения самого здания и его основной функции - проведение культурно-зрелищных мероприятий - было принято решение передать его для расширения деятельности театра иллюзии Анатолия Ляшенко. Театр, в свою очередь, также находится в здании, требующем капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зданию кинотеатра "Владивосток" более 60 лет, оно состоит из трех этажей и подвального помещения, общая площадь - свыше 2,3 тыс. кв. м. Долгое время оно использовалось не по назначению, в нем работал рынок, а последние несколько лет здание пустовало. При обследовании строения были выявлены значительные, а местами критические дефекты и повреждения конструкций. Инженерные сети полностью утрачены, кровля стала протекать, а подвал подтапливает.

Сейчас капремонт завершен более чем наполовину, демонтированы старые инженерные системы, приведена в порядок кровля. В процессе ремонта специалисты создадут необходимую инфраструктуру, в частности, на сцене установят мультимедийный экран для проекции постановочных элементов. На первом этаже здания будет обустроен зрительный зал вместимостью более 300 человек, там же расположатся касса, гримерные, мастерские для художников и репетиционный зал.

В пресс-службе добавили, что после завершения ремонта будет благоустроена прилегающая территория, где сделают пешеходные дорожки, установят скамейки, высадят около 200 кустарников. Все работы планируется завершить во втором квартале текущего года.