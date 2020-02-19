Коворкинг стоимостью до 1 млрд рублей откроется в Гостином дворе в 2021 году

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российская сеть коворкингов "Ключ" откроет рабочее пространство на территории Гостиного двора в центре Москвы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе сети.

"Ключ" откроет рабочее пространство на территории Гостиного двора - памятника архитектуры в 200 м от Кремля. Размер инвестиций компаний под управлением Гария Етумяна (владелец строительной компании "Мираф групп" - прим ТАСС.) составит до 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе сети, рабочее пространство расположится на четырех этажах и на 15 тыс. кв. м в исторической части Гостиного двора со стороны Рыбного переулка и Варварки. Рабочее место в коворкинге будет стоить от 40 тыс. рублей в месяц. В исторических интерьерах появятся офисы, фудкорт, бар, ресторан, ивент-площадка, кофейни, зоны отдыха, переговорные, залы для медитаций. Открытие рабочего пространства запланировано на 2021 год.

Коворкинг (от англ. coworking - сотрудничество) - пространство, в котором можно арендовать рабочее место на час, день, месяц.

Гостиный Двор - торгово-выставочный комплекс, история которого началась в XIV веке. Занимает квартал Китай-города между улицами Варваркой и Ильинкой и Хрустальным и Рыбным переулками. Современную функцию объект получил в 1990-е годы.

Под управлением компании "Ключ" находятся 10 площадок для бизнеса в деловых районах, исторических зданиях и особняках Москвы. Первая площадка сети появилась в Москве в 2016 году на Трехгорной мануфактуре.