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Угрозы взрывов в 12 районных судах Москвы не подтвердились

В зданиях не обнаружили опасных предметов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Информация об угрозах взрывов в 12 районных судах Москвы не подтвердились, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения о "минировании" 12 судов столицы не нашли подтверждения после проверки зданий", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Московского городского суда сообщали об эвакуации Щербинского, Савеловского, Басманного, Лефортовского, Чертановского, Измайловского и Нагатинского районных судов. Источник ТАСС добавлял в список проверяемых Тимирязевский, Головинский, Коптевский и Гагаринский, а затем и Перовский районные суды столицы.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
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