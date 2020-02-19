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День орнитолога отметили в Москве экоакцией "Покормите птиц зимой"

Акция прошла в парке "Битцевский лес"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Акция "Покормите птиц зимой", приуроченная к Дню орнитолога, прошла в среду в парке "Битцевский лес" в Москве. Специалисты проверили кормушки, развесили кусочки сала, оставили для птиц тыквенных семечек.

"Мы проводим экоакцию "Покормите птиц зимой" <...> для всех любителей городской фауны. В 2019 году специально к Дню орнитолога мы установили около 200 скворечников и синичников, постоянно проверяем кормушки, подкормочные площадки. Вот сегодня развесили кусочки сала и положили тыквенных семечек для наших птиц", - сказал журналистам главный специалист отдела экологического просвещения и учета животных парка Валентин Волков.

По его словам, сейчас число видов птиц, обитающих в парке, сокращается. "Многие птицы, которые здесь гнездились, теперь прилетают и остаются только на миграцию, на кочевку. Например, королек прилетел, объел насекомых с хвойных деревьев, очистил участок и полетел на другой", - отметил Волков.

Эковолонтеры Москвы каждый год развешивают гнездовья для птиц - естественных дупл в городе не хватает. Такие птицы, как большая синица, обыкновенная лазоревка, поползень, мухоловка-пеструшка, по сути, защищают московские дворы от вредных насекомых, которые могут уничтожить деревья. Специалисты показали журналистам, как и чем правильно кормить птиц, рассказали о влиянии теплой зимы на их миграцию, а также о том, какие виды пернатых нуждаются в подкормке.

Особо охраняемая природная территория "Битцевский лес" - это вторая по величине (после Лосиного острова) экотерритория в Москве, ее площадь - более 2,2 тыс. га. В парке есть аптекарский огород, экспозиция редких видов растений, вольеры с белками и фазанами.

День орнитолога отмечается в России 19 февраля. Праздник был утвержден в 1983 году, когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР.

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