Предприятие по производству оборудования для электроснабжения откроют в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский производитель оборудования для электроснабжения - компания "Интертрансстрой" - создаст собственное производство на юго-востоке столицы на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", инвестиции в проект составят 250 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Предприятие расположится в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Компания получила статус резидента ОЭЗ, который дает право на налоговые льготы и уменьшает объем других обязательных платежей", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, будет создано 89 рабочих мест, средняя заработная плата будет порядка 92 тыс. рублей.

Компания "Интертрансстрой" производит блочные комплектные трансформаторные подстанции и сопутствующее оборудование для электроснабжения объектов военного, транспортного, промышленного и гражданского назначения. В линейку компании также входят комплектные распределительные устройства и камеры сборного одностороннего обслуживания.