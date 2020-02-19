{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Медики Москвы начали поквартирный обход для проверки здоровья граждан, прибывших из КНР

Наблюдение продлится в течение 14 календарных дней

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Медицинские работники департамента здравоохранения Москвы начали поквартирный обход граждан, прибывших из КНР, для контроля за состоянием их здоровья и предотвращения случаев распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Все прибывающие граждане оставляют свои контакты для того, чтобы медицинские специалисты могли контролировать состояние их здоровья в течение двух недель с даты приезда в столицу. Также осуществляется забор материала для проведения лабораторных исследований. В рамках контроля эпидемиологической ситуации врачи посещают прибывших граждан в местах их проживания для повторного взятия анализа и контроля состояния здоровья", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что такое наблюдение за прибывающими гражданами будет происходить в течение 14 календарных дней с момента их приезда из КНР.

Медицинские работники департамента здравоохранения Москвы осуществляют дежурство в международном терминале аэропорта Шереметьево, куда прибывают рейсы из КНР, а также в прибывающих из Санкт-Петербурга поездах "Сапсан". В штабе подчеркнули, что в Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Создатели группы ABBA могут посетить показ мюзикла "Шахматы" в Москве
Премьера состоится 10 октября в Театре МДМ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС