Медики Москвы начали поквартирный обход для проверки здоровья граждан, прибывших из КНР

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Медицинские работники департамента здравоохранения Москвы начали поквартирный обход граждан, прибывших из КНР, для контроля за состоянием их здоровья и предотвращения случаев распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Все прибывающие граждане оставляют свои контакты для того, чтобы медицинские специалисты могли контролировать состояние их здоровья в течение двух недель с даты приезда в столицу. Также осуществляется забор материала для проведения лабораторных исследований. В рамках контроля эпидемиологической ситуации врачи посещают прибывших граждан в местах их проживания для повторного взятия анализа и контроля состояния здоровья", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что такое наблюдение за прибывающими гражданами будет происходить в течение 14 календарных дней с момента их приезда из КНР.

Медицинские работники департамента здравоохранения Москвы осуществляют дежурство в международном терминале аэропорта Шереметьево, куда прибывают рейсы из КНР, а также в прибывающих из Санкт-Петербурга поездах "Сапсан". В штабе подчеркнули, что в Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.