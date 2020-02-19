Родители новорожденных в Москве смогут получить выплату вместо подарочного набора

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Родители новорожденного ребенка в Москве смогут получить компенсационную выплату в размере 20 тыс. рублей вместо подарочного набора, предоставляемого в столичных роддомах. Соответствующее постановление правительства Москвы опубликовано на официальном сайте мэра.

"Компенсационная выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми, назначается на новорожденного ребенка, родившегося начиная с 18 февраля 2020 года при условии, что один из родителей (единственный родитель) новорожденного ребенка имеет место жительства в городе Москве либо государственная регистрация рождения ребенка состоялась в городе Москве независимо от места жительства родителей. Компенсационная выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми, предоставляется единовременно в размере 20000 рублей", - говорится в сообщении.

В случае рождения двух и более детей выплаты могут быть предоставлены на каждого ребенка. Также в документе поясняется, что компенсационная выплата назначается и выплачивается при условии, что на новорожденного ребенка не был получен в Москве подарочный комплект детских принадлежностей.

Обращение на выплату на приобретение предметов по уходу за детьми необходимо подать не позднее двух месяцев со дня рождения ребенка.

Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, в подарочный набор детских вещей, который могут получить родители в столичных роддомах, входят детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки. Всего в подарочном комплекте более 40 предметов.