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"Мосгаз" проверил Вечный огонь у стен Кремля в преддверии Дня защитника Отечества

В мероприятии, в частности, принял участие заммэра столицы Петр Бирюков

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели профилактику газогорелочного устройства Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз".

"В преддверии Дня защитника Отечества специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели торжественную церемонию профилактики уникального газогорелочного устройства Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду", - говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, во время профилактики звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону. После этого каждый из трех запальников горелки проверили на работоспособность и поменяли платиновую спираль. "Чтобы символ Великой Победы, Вечный огонь, полностью оправдывал свое название, в период профилактики священное пламя переносили на временную горелку специальным факелом, а по завершении работ пламя возвратили на звезду мемориала", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, а также сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева.

В пресс-службе пояснили, что газогорелочное устройство нуждается в регулярном техническом осмотре, поэтому профилактические мероприятия проводятся специалистами ежемесячно, а также дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

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