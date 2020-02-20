Переменная облачность и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 1 градуса. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до минус 3 градусов.