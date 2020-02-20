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Вход в Музей современной истории России будет бесплатным 23 февраля

Гости музея смогут увидеть выставку "Человек и война", приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Музей современной истории России, расположенный в Москве, сделает бесплатный вход для всех категорий граждан в честь 23 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея в четверг.

"23 февраля 2020 год вход в главное здание Музея современной истории России для всех категорий граждан будет бесплатным. В этот день музей открыт с 11:00 до 19:00", - рассказали в пресс-службе.

В ней добавили, что посетители смогут увидеть выставку "Человек и война", приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 можно будет попасть на бесплатные экскурсии, однако предварительно необходимо записаться на сайте музея.

"Выставка рассказывает личные истории: через стершийся на сгибах солдатский треугольник, пожелтевшую фотокарточку, через гильзу - талисман, прошедший с хозяином пол-Европы; через кусочек "хлеба" из льняных жмыхов, обваленный в овсяной шелухе, - подарок рабочим завода "Большевик" на Новый год", - рассказали в пресс-службе. Можно будет увидеть предметы, связанные с жизнью и судьбой первой женщины-министра Александры Коллонтай, знаменитого разведчика Николая Кузнецова, маршала Константина Рокоссовского и многих других героев тех лет.

Государственный центральный музей современной истории России (до 1998 г. - Музей Революции) - объект культурного наследия федерального значения, один из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации истории России со второй половины XIX до начала XXI в.

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Россия
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