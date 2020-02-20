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Более 1 млрд рублей налогов от сдачи в аренду жилья поступило в бюджет Москвы в 2019 году

Это на 7% больше, чем в 2018 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет Москвы от сдачи в аренду жилья превысили 1 млрд рублей в 2019 году, это на 7% больше показателей 2018 года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Поступления НДФЛ в бюджет Москвы от сдачи жилья в аренду в 2019 году составили 1,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 7%. В прошлом году арендодатели подали 27,5 тыс. налоговых деклараций. Их число за год выросло на 2%", - говорится в сообщении.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов отметил, что столица активно внедряет простые и удобные механизмы, стимулирующие граждан декларировать доходы и уплачивать налоги с доходов от сдачи в аренду жилья. Он добавил, что помимо НДФЛ, налог с дохода от сдаваемого в аренду жилья можно уплатить, приобретя патент. В 2019 году арендодатели приобретено 2,7 тыс. патентов, что на 9% больше по сравнению с 2018 годом, приводятся в сообщении слова Тихонова.

"В столице идет работа по легализации рынка аренды жилья. Участковые вместе с представителями общественных пунктов охраны порядка выявляют незаконно сдаваемые в аренду квартиры. Налоговые органы привлекают собственников и взимают налоги", - сказал Тихонов. Он добавил, что при этом ответственность несет и арендатор, который не оформил договор аренды. Ему также начисляется НДФЛ за получение дохода в натуральной форме.

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