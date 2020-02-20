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Мастер-классы и лекции проведут на ВДНХ ко Дню защитника Отечества

Гости выставки смогут узнать о прошлом и настоящем российской армии, посетить тематические лекции, спектакли и экскурсии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Праздничную программу "Защитник Отечества сквозь века" проведут 22 и 23 февраля на ВДНХ в Москве. Посетителям приготовлены мастер-классы, лекции и концерты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В честь праздника 22 и 23 февраля на ВДНХ пройдут концерты, спектакли, лекции и экскурсии. Программа получила название "Защитник Отечества сквозь века". Гости увидят, как выглядело снаряжение военнослужащих в разные эпохи, познакомятся с устройством старинной оружейной кузницы и смогут поучаствовать в мастер-классах от исторических реконструкторов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Праздничные мероприятия состоятся на нескольких площадках: у арки главного входа, перед "Москвариумом", в центре славянской письменности "Слово", парке "Россия - моя история", а также в павильоне "Рабочий и колхозница".

У главного входа на ВДНХ гостей будет встречать особый почетный караул. Часовые, сменяющие друг друга каждые десять минут, будут одеты в традиционное облачение русских воинов (начиная от кольчуг Древней Руси и заканчивая современным армейским обмундированием). Кроме того, на территории ВДНХ откроется праздничная площадка "Древняя Русь" с лучным тиром, ристалищем для поединков на мечах и оружейной кузницей.

"Отметить праздник приглашает и центр океанографии и морской биологии "Москвариум". Там с 22 по 24 февраля пройдет специальная акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Военнослужащие, призывники, учащиеся военных учебных заведений, а также сотрудники правоохранительных органов смогут бесплатно посетить мультимедийную выставку об акулах "Челюсти" при покупке билета на открытую тренировку косаток. Для этого им потребуется предъявить соответствующие документы в кассах", - уточняется в материале.

В павильоне "Рабочий и колхозница" в рамках зимней образовательной программы ВДНХ пройдет спектакль "У нас появился брат". Тематическая экскурсия "Герои космоса" состоится 23 февраля в 11:00 и 15:00 в центре "Космонавтика и авиация". Экскурсия пройдет бесплатно, требуется предварительная регистрация.

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