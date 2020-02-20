Москвичей предупредили об осложнении дорожной ситуации в преддверии 23 февраля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует осложнение движения в преддверии праздничных дней, посвященных Дню защитника Отечества. В учреждении прогнозируют загруженность дорог до восьми баллов.

"Москвичи и гости столицы совершают больше поездок, ездят по магазинам, поздравляют друг друга, празднуют. Уже сегодня, и завтра 20 и 21 февраля перед праздниками можно ожидать роста загруженности до восьми баллов. Крупные затруднения на магистралях по направлению в область будут связаны с тем, что некоторые москвичи отправляются на праздничные дни за город и за покупками раньше обычного. Поэтому завтра, 21 февраля прогнозируем осложнения уже начиная с 12 часов дня", - говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Наибольшие затруднения ожидаются в центральной части города, где есть места массового скопления - кафе, рестораны. В сами праздничные дни серьезных затруднений дорожного движения не ожидается, при этом могут возникать локальные заторы вблизи крупных торговых центров, а также в местах скопления людей.

Чтобы спланировать поездки по городу и нигде не опоздать, водителям рекомендуют в часы пик пользоваться городским транспортом.