В Москве выявили аптеку, где продавали наркозависимым препараты без рецепта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Полицейские выявили на северо-востоке Москвы аптеку, где наркозависимым продавали без рецепта наркосодержащие препараты. Об этом ТАСС в четверг сообщила замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь.

По ее словам, в полицию поступило обращение от местных жителей, обеспокоенных тем, что около аптеки на улице Летчика Бабушкина собираются, по их мнению, наркоманы, которые покупают лекарства, а выйдя, сразу их употребляют. "В результате проверки аптеки установлено, что фармацевты продавали наркозависимым лицам наркосодержащие лекарственные препараты без рецепта и кассового чека", - сказала Гузь.

Кроме того, как отметила Гузь, в аптеке выявлено неучтенное хранение лекарственных препаратов, которые должны подлежать предметно-количественному учету. В частности, обнаружено 313 полимерных емкостей с "Этанолом", 15 упаковок лекарственного препарата "Терпинкод", 15 упаковок "Седал-М", 11 упаковок препарата "Пиралгин", шесть упаковок "Нурофен плюс", пять упаковок "Седальгин Нео" и четыре упаковки лекарственного препарата "Каффетин". "Журналы [предметно-количественного] учета, а также товарные накладные и иная документация на лекарства отсутствовали. Фармацевт, осуществляющий продажу лекарственных препаратов, работал без сертификата", - добавила она.

Полиция по данному факту в отношении юрлица составила протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)"). Материалы направлены в арбитражный суд Москвы для принятия решения. За административное правонарушение ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.