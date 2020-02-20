Системе освещения станции метро "Смоленская" в Москве вернут исторический облик

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Историческая система освещения будет воссоздана на станции московского метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии, которая будет закрыта для пассажиров на капитальный ремонт с 22 февраля 2020 года по июнь 2021 года. Кроме того, здесь проведут реставрацию потолков и свода центрального зала, лепного декора и мраморной облицовки стен, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена.

"В ходе ремонта будет воссоздана первоначальная система освещения: отреставрированы многочисленные сохранившиеся светильники, заново созданы утраченные. Для этих светильников будут восстановлены плафоны молочного стекла по первоначальной технологии", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что почти за 1,5 года специалисты отреставрируют решетки вентиляции, восстановят полы в пассажирской зоне с повторением исторического рисунка. На стенах эскалаторного зала будет выполнена реставрация мозаичных панно. Также отреставрируют и реконструируют деревянный блок телефон-автоматов в обходном коридоре. При реконструкции касс будет сохранена и отреставрирована историческая деревянная облицовка и резные детали. Деревянные двери служебных помещений, дверцы пожарных кранов и пультов управления также будут отреставрированы.

"При этом замена эскалаторных комплексов невозможна без полного закрытия станции, поскольку она имеет только один вестибюль. Во время ремонта здесь будет проведен демонтаж старых машин и их фундаментов, затем будут проведены работы в наклонном тоннеле, в том числе разборка элементов декоративной отделки свода. Потом предстоит монтаж нового декоративного свода и заливка фундаментов под новые эскалаторы, и последующая установка новых эскалаторных механизмов", - подчеркнули в пресс-службе.

Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской будет закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года до июня 2021 года, поезда будут проезжать ее без остановки. Для проезда в район временно закрытого участка пассажиры смогут воспользоваться станцией "Смоленская" Филевской линии и другими станциями, расположенными рядом.