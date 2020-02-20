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В Москве уволили полицейского, избившего и ограбившего таксиста

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его руководители

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудник столичной полиции, избивший и ограбивший таксиста в Люберцах, уволен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

По данным полиции, 16 февраля в Люберцах двое мужчин, один из которых был сотрудником ОП Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино в ходе бытового конфликта избили таксиста, повредили его автомобиль и похитили 10 тыс. рублей, после чего скрылись.

Полицейский находился в свободное от службы время в гражданской одежде. "В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны", - сообщили в главке. В отношении них возбуждено уголовное дело.

"Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в полиции.

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