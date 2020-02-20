В Москве начался пятый этап образовательного проекта "Открой#Моспром"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пятый этап экскурсионного городского проекта "Открой#Моспром" стартовал в четверг на предприятии аэрокосмической отрасли "ВНИИЭМ". Старт этапу дали заммэра Москвы Владимир Ефимов и глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, сообщила пресс-служба департамента.

"Для желающих увидеть производство изнутри свои двери открыли 29 московских промышленных площадок: 23 предприятия и 6 музеев. Кроме полюбивших горожанам экскурсий, их ждут интерактивные мастер-классы и интеллектуальная игра "КВИЗ. Промышленный мегаполис", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первая экскурсия нового сезона была организована для студентов 4 курса МГТУ им. Н.Э. Баумана: они осмотрели производственные цеха предприятия "ВНИИЭМ", где было разработано электротехническое оборудование первой баллистической ракеты Р-7, первого в мире искусственного спутника Земли и первого пилотируемого космического корабля "Восток".

Всего, по данным пресс-службы, в февральском этапе "Открой#Моспром" принимают участие студенты из Московского политехнического университета, РТУ МИРЭА, МАИ, РГУ им. А.Н. Косыгина, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, РХТУ имени Д.И. Менделеева, Национального исследовательского университета "МИЭТ" и многих других. По словам Ефимова, которого цитирует пресс-служба, всего специальные экскурсионные программы организованы для 450 учащихся более 15 профильных образовательных учреждений Москвы.

"В столице сегодня работают сотни высокоэффективных предприятий, которые являются лидерами в своих отраслях. О них важно и нужно рассказывать жителям нашего города, но большинство не проводит экскурсии по производству для желающих. Проект "Открой#Моспром" как раз дает возможность ознакомиться с работой таких "закрытых" заводов. Это важно, в первую очередь, для студентов, которые в скором времени должны определяться с выбором будущего места работы", - приводит пресс-служба слова Прохорова.

Городской проект "Открой#Моспром" стартовал в 2018 году. В рамках проекта проводятся экскурсии на столичные предприятия, а также интерактивные мастер-классы, акции, лекции, интеллектуальные игры и многое другое. В 2019 году в рамках пяти сезонов проекта состоялось 340 экскурсий на предприятия столицы.