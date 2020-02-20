Информация о "минировании" районных судов в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрывов районных судов в Москве не подтвердились. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее сообщалось, что восемь районных судов в Москве эвакуировали из-за сообщений о "минировании", которые поступили по электронной почте. "В настоящее время проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Суды работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".