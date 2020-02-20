20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Информация о "минировании" районных судов в Москве оказалась ложной

Ранее сообщения с угрозами взрывов поступили в восемь столичных судов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрывов районных судов в Москве не подтвердились. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее сообщалось, что восемь районных судов в Москве эвакуировали из-за сообщений о "минировании", которые поступили по электронной почте. "В настоящее время проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Суды работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве началась реставрация церкви Святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной
Планируется, что работы завершатся в 2022 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС