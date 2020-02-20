Новый музей скульптуры появится в центре Москвы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Музей скульптуры Фонда содействия развития культуры и искусства им. Дашинимы Намдакова появится в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 20 февраля 2020 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: Барашевский переулок, вл. 4 (ЦАО)", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, слова которой приводятся в материале, в настоящее время по этому адресу расположено неэксплуатируемое здание, площадь которого составляет 2,6 тыс. кв. м.

По ее словам, объект планируется реконструировать и приспособить для размещения музея скульптуры Фонда содействия развития культуры и искусства им. Дашинимы Намдакова.

"Ожидается, что после реконструкции площадь музея составит 2,9 тыс. кв. м. Созданием музея занимается арт-фонд Даши Намдакова. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания", - отмечается в материале.