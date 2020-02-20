Мосгоризбирком сэкономил около 10 млн рублей по итогам деятельности в 2019 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия по итогам деятельности в 2019 году сэкономила порядка 10 млн рублей, выделяемых из федерального и городского бюджетов, сообщил на заседании в четверг зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Мы сейчас говорим о тех расходах, которые связаны с постоянной текущей деятельностью Московской городской избирательной комиссии. То, что касается тематики выборов, то деньги всегда определяются отдельно, мы утверждаем отдельную смету и утверждаем отдельный отчет <...> По основной текущей деятельности средства выделяются из федерального бюджета и из московского городского бюджета <...> За 2019 год мы полностью уложились в выделенные из федерального бюджета и московского городского бюджета средства по тем направлениям, которые нами были утверждены - нам удалось даже сэкономить порядка 10 млн рублей", - сказал Ермолов.

Как отмечается в материалах комиссии, по итогу 2019 года расходы Мосгоризбиркома из федерального бюджета составили около 64,4 млн рублей. Расходы из городского бюджета составили в общей сумме порядка 456,5 млн рублей, из них около 289 млн рублей было потрачено на обеспечение деятельности комиссии, 148,9 млн рублей - на государственную автоматизированную систему "Выборы", а также на повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов.

По данным Московской городской избирательной комиссии, в 2020 году из федерального бюджета на деятельность Мосгоризбиркома планируется выделить 67,2 млн рублей. Из городского бюджета на работу комиссии предусмотрено 575,1 млн рублей.

"Средства, которые планируется израсходовать в 2020 году, сопоставимы с теми средствами, которые выделялись в 2019 году, но, естественно, индексация заработной платы и учет коэффициента инфляции эти цифры несколько увеличивают", - добавил Ермолов.