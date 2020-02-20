Две новые услуги запустили во флагманских офисах "Мои документы" в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Флагманский офис "Мои документы", расположенный в ТРЦ Columbus, запустил две новые услуги. Об этом в четверг сообщила ТАСС заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

20 февраля мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский офис "Мои Документы" в Южном округе. Он разместился в ТРЦ Columbus на Кировоградской улице и стал третьим флагманом в столице - два других работают в ТРЦ "Афимолл" в ЦАО и ТРЦ "Спектр" в ЮЗАО.

"Сегодня запущены сразу две новые услуги. Теперь в новом флагмане посетители, зарегистрированные по месту жительства в Москве, могут оформить загранпаспорт с пятилетним сроком действия для детей до 14 лет за сутки. Помимо этого, в трех флагманских офисах теперь можно получить водительское удостоверение как российского, так и международного образца непосредственно в день обращения", - сказала Ракова.

Для получения и той и другой услуги нужно предварительно записаться на mos.ru.

О новом флагманском офисе

Флагманский офис ЮАО предоставляет более 270 государственных услуг, которые доступны во всех столичных центрах "Мои Документы". Дополнительно здесь можно получить и уникальные услуги, которые есть исключительно во флагманах. Среди них: регистрация транспортных средств (для этого на парковке торгового центра предусмотрена специальная оборудованная площадка и подъемник для осмотра автомобиля); подача заявления о предоставлении для юридических лиц земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов (для физических лиц услуга предоставляется во всех центрах госуслуг); услуги для представителей бизнеса (государственный кадастровый учет и государственная регистрация права, регистрация юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 18 иных услуг).

Площадь нового центра составляет 2,5 тыс. кв. м. Флагман ЮАО стал 21 центром, где открылась выставка "Москва - с заботой об истории". В ее основу вошли экспонаты 1941-1945 годов, в том числе переданные жителями на хранение в Главархив в рамках одноименного проекта. За каждым документом и предметом стоит история реального человека, настоящего героя войны.

Во флагманском офисе также расположены полезные для горожан дополнительные сервисы: медицинский кабинет Департамента здравоохранения города Москвы "Мое здоровье", юридическая помощь "Мой нотариус", билетная касса "Мое искусство", туристическое бюро "Мои путешествия", сервис "Мое фото", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе".