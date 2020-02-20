20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Две новые услуги запустили во флагманских офисах "Мои документы" в Москве

Посетители, зарегистрированные в Москве, смогут оформить загранпаспорт с пятилетним сроком действия для детей до 14 лет за сутки, а также получить водительское удостоверение как российского, так и международного образца в день обращения

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Флагманский офис "Мои документы", расположенный в ТРЦ Columbus, запустил две новые услуги. Об этом в четверг сообщила ТАСС заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

20 февраля мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский офис "Мои Документы" в Южном округе. Он разместился в ТРЦ Columbus на Кировоградской улице и стал третьим флагманом в столице - два других работают в ТРЦ "Афимолл" в ЦАО и ТРЦ "Спектр" в ЮЗАО.

"Сегодня запущены сразу две новые услуги. Теперь в новом флагмане посетители, зарегистрированные по месту жительства в Москве, могут оформить загранпаспорт с пятилетним сроком действия для детей до 14 лет за сутки. Помимо этого, в трех флагманских офисах теперь можно получить водительское удостоверение как российского, так и международного образца непосредственно в день обращения", - сказала Ракова.

Для получения и той и другой услуги нужно предварительно записаться на mos.ru.

О новом флагманском офисе 

Флагманский офис ЮАО предоставляет более 270 государственных услуг, которые доступны во всех столичных центрах "Мои Документы". Дополнительно здесь можно получить и уникальные услуги, которые есть исключительно во флагманах. Среди них: регистрация транспортных средств (для этого на парковке торгового центра предусмотрена специальная оборудованная площадка и подъемник для осмотра автомобиля); подача заявления о предоставлении для юридических лиц земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов (для физических лиц услуга предоставляется во всех центрах госуслуг); услуги для представителей бизнеса (государственный кадастровый учет и государственная регистрация права, регистрация юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 18 иных услуг).

Площадь нового центра составляет 2,5 тыс. кв. м. Флагман ЮАО стал 21 центром, где открылась выставка "Москва - с заботой об истории". В ее основу вошли экспонаты 1941-1945 годов, в том числе переданные жителями на хранение в Главархив в рамках одноименного проекта. За каждым документом и предметом стоит история реального человека, настоящего героя войны.

Во флагманском офисе также расположены полезные для горожан дополнительные сервисы: медицинский кабинет Департамента здравоохранения города Москвы "Мое здоровье", юридическая помощь "Мой нотариус", билетная касса "Мое искусство", туристическое бюро "Мои путешествия", сервис "Мое фото", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе".

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Почти 900 съемок провели в Москве за два года при содействии Московской кинокомиссии
Самыми популярными локациями стали парк "Зарядье", Красная площадь, ВДНХ, Триумфальная площадь, станции метрополитена, Театральная площадь, Большой Москворецкий мост, "Москва-Сити", улица Новый Арбат, Парк Горького и высотка на Котельнической набережной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС