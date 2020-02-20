20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Закупка двух вертолетов для Московского авиацентра запланирована на 2020 год

Предполагается, что в эксплуатацию их введут в 2020-2021 годах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Москва до конца года закупит два новых вертолета для городского авиационного центра. Они будут обеспечивать экстренное реагирование на ЧС и проведение аварийно-спасательных, пожарных, медицинских, патрульных работ. Об этом в четверг сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Решаются вопросы ввода новых производственных мощностей: новых пожарных депо, закупки пожарно-спасательной техники и необходимого оборудования. В прошлом году мы закупили новый многоцелевой вертолет Ка-32. Мы заказываем в 2020 году еще два вертолета, то есть система наша обновляется", - сказал Бирюков.

Он добавил, что в эксплуатацию их введут в 2020-2021 годах. В текущем году также будет совершенствоваться система "112".

"Говоря об итогах 2019 года стоит отметить, что система стала работать лучше. Мы достигли сокращения пожаров, гибели людей, а количество спасенных людей увеличилось. Оказывается помощь со стороны города по оснащению оборудованием и инвентарем", - сказал Бирюков.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Подмосковье установят 15 станций экомониторинга по соглашению с Москвой
На данный момент на территории области работают 32 станции мониторинга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС