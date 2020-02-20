Закупка двух вертолетов для Московского авиацентра запланирована на 2020 год

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Москва до конца года закупит два новых вертолета для городского авиационного центра. Они будут обеспечивать экстренное реагирование на ЧС и проведение аварийно-спасательных, пожарных, медицинских, патрульных работ. Об этом в четверг сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Решаются вопросы ввода новых производственных мощностей: новых пожарных депо, закупки пожарно-спасательной техники и необходимого оборудования. В прошлом году мы закупили новый многоцелевой вертолет Ка-32. Мы заказываем в 2020 году еще два вертолета, то есть система наша обновляется", - сказал Бирюков.

Он добавил, что в эксплуатацию их введут в 2020-2021 годах. В текущем году также будет совершенствоваться система "112".

"Говоря об итогах 2019 года стоит отметить, что система стала работать лучше. Мы достигли сокращения пожаров, гибели людей, а количество спасенных людей увеличилось. Оказывается помощь со стороны города по оснащению оборудованием и инвентарем", - сказал Бирюков.