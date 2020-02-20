На Кольцевой линии метро Москвы сделают "бархатный" путь

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Крупную модернизацию проведут на Кольцевой линии Московского метрополитена в течение трех лет, на кольце сделают так называемый "бархатный" путь - бесстыковой. Об этом в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Начали крупнейшую модернизацию Кольцевой линии московского метро. За три года поэтапно обновим системы, которые задают маршруты поездов, управляют стрелками и светофорами. Параллельно сделаем на линии бесстыковой путь. Его еще называют "бархатный", - он намного снижает уровень шума в вагонах", - написал Собянин.

Он отметил, что работы будут идти и днем, и ночью, но полностью движение не остановится. После реконструкции поезда на Кольцевой линии начнут ходить чаще. Интервалы движения между ними сократятся на 10-15%, в вагонах станет свободнее.