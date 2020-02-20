Эксперт ООН: опыт организации питания в школах Москвы можно предложить другим странам

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Международный эксперт в области школьного питания из Бразилии, представитель Всемирной продовольственной программы ООН Даниэль Балабан высоко оценил качество питания в школах Москвы, предложив распространять этот опыт в других странах.

В четверг Балабан посетил московскую школу N 1995, где пообщался с родителями учащихся, ознакомился с процессом приготовления завтраков и обедов для детей и продегустировал школьный обед.

"Увиденное стало для меня сюрпризом, можно сказать, что это образцовая школа. Одна из наиболее важных составляющих для нас - питание, так как мы работаем над тем, чтобы дети в различных странах мира получали качественное питание в школах. Мы считаем, что модель, которая используется в Москве, может быть использована также в сотрудничестве с другими странами мира. Россия таким образом могла бы помочь другим странам создать свои программы детского питания в школах", - рассказал Балабан ТАСС.

При этом эксперт уверен, что в этой сфере России в целом и Москве в частности еще есть над чем поработать, например, чтобы питание для всех школьников стало бесплатным. На сегодняшний день бесплатно обеспечиваются едой в школах дети льготных категорий - воспитывающиеся в многодетных семьях, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сироты и другие. Также бесплатный завтрак положен всем учащимся начальных классов. Балабан отметил, что в Бразилии тоже есть программа питания в школах, которая финансируется правительством страны, она распространяется на 45 млн учащихся, от яслей и до окончания средних классов.

"Наши усилия направлены на то, чтобы другие страны тоже создавали программы питания для детей. Я много работаю со странами Африки, юго-восточной Азии, там, конечно, картина сильно отличается, иногда в школах нет ни стульев, ни столов, меньше доступных компонентов питания, иногда буквально стоя под деревом, людям приходится что-то готовить для школьников, потому что совсем нет условий. А есть достаточно богатые страны, такие как Великобритания, Австралия и Канада, которые даже помогают развивающимся странам решать проблему детского питания, но при этом у них самих нет национальной программы, хотя ресурс на это есть, а в таких странах тоже есть семьи, которые не имеют условий, чтобы оплачивать детям питание", - сказал Балабан.

Он оценил обед, который попробовал в московской школе, на 11 баллов из 10 возможных. Больше всего ему понравился рыбный суп. "Это очень питательное блюдо, вкусное, несложное в приготовлении, это здоровое питание", - отметил Балабан.

По его мнению, национальная программа питания является и образовательным моментом для детей: она учит подрастающее поколение правильно формировать свой рацион и подбирать продукты. Свой опыт посещения столичного учебного заведения Балабан планирует представить на конференции стран БРИКС по вопросам школьного питания, которая пройдет в Москве в мае текущего года.

О школе

Школа N 1995 расположена на улице Саморы Машела. Она открылась в 2003 году. В ней есть инженерный, медицинский и кадетский классы. В школе обучаются около 1 тыс. детей.

По словам замдиректора учебного учреждения Юлия Назарова, родители школьников с помощью портала mos.ru могут выбрать для своего ребенка вместо стандартного меню платное вариативное питание, самостоятельно комплектуя блюда для приемов пищи. Для учащихся льготных категорий населения завтраки и обеды предоставляются бесплатно, также все ученики начальных классов получают бесплатные завтраки.

Мать одной из учениц младших классов школы Галина поделилась с ТАСС, что, на ее взгляд, дети в школе питаются хорошо. "Вопрос питания в школе для нашей семьи очень важен. Дома она может отказываться от каких-то блюд, потому что ей не нравится. Но после школы она редко жалуется на еду", - сказала собеседница агентства.

Что любят есть школьники

Председатель комиссии по контролю за качеством и организацией питания в образовательных организациях городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Наталья Анпеткова сообщила ТАСС, что ежедневное меню в каждой школе столицы не повторяется 24 дня. Самые популярные первые блюда из стандартного школьного обеда - это борщ, овощные супы-пюре, куриные супы с фрикадельками.

"На второе дети любят кушать котлеты, тефтели, гуляши, хорошо идут макароны с сыром, и дети просто обожают пельмени. На завтрак предпочитают есть сырники, омлеты, но без добавок из ветчины или овощей, запеканки", - рассказала Анпеткова.

Контроль качества

Директор некоммерческого партнерства "Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения" Алексей Мягков сообщил ТАСС, что в школе 1995 все блюда для детей готовятся на месте, для этого здесь есть специальный пищеблок с цехами. Но в городе есть и школы, где нет цехов, в такие организации завозятся готовые горячие блюда, и в столовой просто происходит их раздача. Во всех детсадах Москвы блюда готовятся только на месте.

В каждой школе есть сотрудник, который ежедневно проводит контрольные мероприятия по чистоте пищеблока, соблюдению санитарных норм его сотрудниками, например, наличие спецодежды. Дважды в день специалист проверяет в школах работу холодильного оборудования, чтобы строго соблюсти условия хранения продуктов.

"Наличие просроченной продукции вообще исключено, например, в техническом задании от столичного департамента образования прописано: для скоропортящихся продуктов остаточный срок годности - 30%, для других продуктов - 50%. То есть, например, молоко хранится полгода, если три месяца уже прошло, его уже нельзя поставлять в учебные учреждения. Продукты привозятся только на день", - пояснил Мягков.

Он добавил, что продукты в школы поставляют девять предприятий, которые расположены в Москве, Подмосковье, Тульской области и других расположенных рядом регионов. Сотрудничать с учебными учреждениями могут только те изготовители, которые прошли строгие проверки специалистов.