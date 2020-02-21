Число объектов в Адресном реестре Москвы за четыре года выросло в 38 раз

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Количество внесенных в Адресный реестр Москвы объектов недвижимости, включая здания, помещения и земельные участки, за последние четыре года выросло в 38 раз. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Департамента городского имущества Москвы.

"Рост обусловлен тем, что услуга по присвоению, изменению или аннулированию адреса стала государственной. С 2015 года количество зарегистрированных в Адресном реестре объектов увеличилось со 132 тыс. до 5 млн", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы департамента Максима Гамана, которого также цитирует пресс-служба, корректировка и выверка адресов проводится не только по обращениям москвичей, но и по инициативе городских властей, в частности в Новой Москве.

"В рамках массовой адресации объектов в Новой Москве городу с 2016 года удалось увеличить число официальных адресов в 89 раз: с 5 тыс. до 445 тыс. При этом часто инициатива исходит от самих жителей: только в прошлом году за услугой адресации в ТиНАО обратились более 12,2 тыс. заявителей, из них 5,6 тыс. человек заказали услугу дистанционно на портале mos.ru", - уточнил Гаман.

Пресс-служба напоминает, что услуга по присвоению адреса уже четыре года является бесплатной, срок оказания услуги сокращен с 45 дней до десяти дней, в планах на 2021 год - сокращение сроков предоставления услуги до восьми дней. Адресация позволяет избежать ошибок и разночтений, а также упорядочить информацию о московской недвижимости.