На "Московской Масленице" впервые пройдет международный фестиваль ряженных

МОСКВА, 21 февраля./ТАСС/. Одним из самых ярких событий нынешней "Московской Масленицы" станет международный фестиваль ряженых. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"В пятницу и выходные красочный карнавал в центре столицы устроят 65 ряженых-"кукеров" из болгарских сел Айдемир и Столетово. Они исполнят народные танцы и игровые сценки в невероятных костюмах и масках ручной работы, под звуки барабанов и волынки", - рассказали в пресс-службе, добавив, что увидеть ряженых можно будет ежедневно с самого первого дня фестиваля - на Манежной площади и площади Революции, с 12:30 до 19:30.

"Также в этом году в рамках сценической программы на Манежной площади гости увидят яркие народные постановки, какие смотрели на Масленичной неделе в стародавние времена. Так, доподлинно известно, что народная драма "Бабья окрута" имела широкое хождение в Среднем Поволжье, Казанской, Симбирской, Рязанской и других губерниях в XIX веке. На центральной площадке фестиваля ее будут показывать каждый день, в 12:00", - добавили в пресс-службе.

Постановку "Мизгирь" по мотивам народных сказок о Мизгире-борце, добром молодце, можно посмотреть в 15:30, народную драму "Лодка" - в 16:00, а в 17:30 - увидеть театральнуюпрограмму по мотивам сказок из сборника А.Н. Афанасьева "Как Кривда с Правдой спорила".

Кроме того, в этом году на Школьной улице откроется "Город мастеров", где можно будет познакомиться с народными художественными промыслами и сделать уникальный сувенир для дома или в подарок. К примеру, 21 февраля в 18:00 там начнется мастер-класс по созданию шкатулки в технике деревянной мозаики маркетри. "В субботу советуем посетить с детьми концерты юных артистов. На улице Хачатуряна в 17:00 выступят талантливые ребята из Детского эстрадного театра "Альт", а на Тимирязевской в это же время на сцене проявит себя детский коллектив "Студия премьера", - отметили в пресс-службе.

В этом году проводы Масленицы продлятся до 1 марта на 29 площадках в центре и округах столицы.