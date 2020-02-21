Метровые глиняные фигуры Масленицы обожгут на гастрономическом фестивале на ВДНХ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Дегустации блинов, выступления уличных театров и обжиг метровых глиняных фигур Масленицы пройдут в рамках "Масленичной неделе" на ВДНХ в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"С 21 февраля по 1 марта на главной выставке страны пройдет гастрономический фестиваль "Масленичная неделя". Здесь можно будет отведать блинов, приготовленных по разнообразным рецептам. Основные торжества пройдут 29 февраля и 1 марта. Их организуют на разных площадках выставки, гости смогут послушать и спеть русские фольклорные песни, посетить выступления уличных театров", - говорится в сообщении.

За павильоном "Земледелие" откроются ярмарочные домики, где для гостей будут готовить блюда разных народов мира. Помимо русских сладких и сытных блинов, посетителям представят сербские палачинке, блины из свеклы, тыквы и каштановой муки. Также можно будет попробовать традиционные русские пироги с различными начинками, баварские колбаски и другие блюда.

На площади Промышленности вместо традиционного сожжения чучела Масленицы пройдет необычный перформанс - обжиг больших пяти глиняных фигур Масленицы, высота каждой из которых составит больше 1 метра. Первый обжиг пройдет 29 февраля, перед ним на каждой скульптуре вырежут орнамент, а затем установят глиняные фигуры над очагом и разведут огонь. 1 марта уже остывшие скульптуры распишут цветной глазурью, после чего последует второй обжиг.