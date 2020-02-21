Более 3 тыс. школьников приняли участие в проекте "Московский экскурсовод" за три года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. школьников стали участниками экскурсионных прогулок "Московский экскурсовод" за три года работы проекта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба аппарата мэра и правительства столицы.

"Интерес к этой программе с самого начала был высоким. Уже в первый сезон в ней приняли участие 720 школьников. В этом учебном году желающих познакомиться с профессией экскурсовода и лучше узнать Москву почти полторы тысячи. А за все три года существования проекта к нему присоединились более 3 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В рамках проекта дети не только узнают историю города и знакомятся с интересными местами, маршрутами, но и осваивают профессию экскурсовода, например, их обучают ораторскому искусству. Кроме того, школьники учатся сами составлять интересные маршруты, готовить экскурсионные программы и удерживать внимание слушателей.