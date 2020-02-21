Более 200 арт-объектов украсят Москву к Масленице

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 200 тематических конструкций, среди которых арки в виде солнца, самовары и чашки, украсят парки Москвы к празднованию Масленицы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Московские парки украсят более 200 тематических конструкций и декораций. Так на территории ВДНХ появится арки в виде солнца, в сквере по Олонецкому проезду, а также в парках культуры и отдыха "Измайловский", "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", "Лианозовский", "Бабушкинский" и в других московских парках установят большие самовары и чайники с чашками", - говорится в сообщении.

Многие объемно-декоративные конструкции, которые были установлены в столице к новогодним праздникам, будут передекорированы в соответствии с тематикой Масленицы. Кроме того, город украсят 500 праздничных плакатов - поздравления с Масленицей появятся на билбордах, остановочных павильонах, киосках и афишных стендах. А на 50 цифровых экранах, установленных на улицах Москвы, будут транслироваться тематические видеоролики. Видеопоздравления можно будет увидеть и на медиафасадах домов 8 и 28 по улице Новый Арбат, на здании Центрального телеграфа, а также на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате.

Масленичная неделя в 2020 году начнется с 24 февраля.