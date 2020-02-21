20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 200 арт-объектов украсят Москву к Масленице

Масленичная неделя начнется с 24 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 200 тематических конструкций, среди которых арки в виде солнца, самовары и чашки, украсят парки Москвы к празднованию Масленицы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Московские парки украсят более 200 тематических конструкций и декораций. Так на территории ВДНХ появится арки в виде солнца, в сквере по Олонецкому проезду, а также в парках культуры и отдыха "Измайловский", "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", "Лианозовский", "Бабушкинский" и в других московских парках установят большие самовары и чайники с чашками", - говорится в сообщении.

Многие объемно-декоративные конструкции, которые были установлены в столице к новогодним праздникам, будут передекорированы в соответствии с тематикой Масленицы. Кроме того, город украсят 500 праздничных плакатов - поздравления с Масленицей появятся на билбордах, остановочных павильонах, киосках и афишных стендах. А на 50 цифровых экранах, установленных на улицах Москвы, будут транслироваться тематические видеоролики. Видеопоздравления можно будет увидеть и на медиафасадах домов 8 и 28 по улице Новый Арбат, на здании Центрального телеграфа, а также на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате.

Масленичная неделя в 2020 году начнется с 24 февраля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Число ДТП с погибшими сократилось на 57% на благоустроенных улицах в центре Москвы
Повышения безопасность дорожного движения удалось добиться за счет организации новых и реконструкции существующих пешеходных переходов и создания островков безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС