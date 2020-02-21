Политехнический музей закрывает свой павильон на ВДНХ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Политехнический музей 1 марта закрывает свой павильон на ВДНХ - интерактивная экспозиция "Россия делает сама" (РДС), посвященная российским ученым и их изобретениям, а также временная выставка "Руссо-Балт. Первый. Легендарный" и лаборатории работают до 1 марта, рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе музея.

"Главное здание Политехнического музея на Новой площади откроется 12 декабря 2020 года, однако Политех планирует и в дальнейшем развивать сотрудничество с ВДНХ в части внешних проектов. В настоящее время обсуждается проект создания нового выставочного пространства в одном из павильонов экспозиционного комплекса", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что открывшаяся в 2014 году в павильоне № 26 (исторический павильон "Транспорт") экспозиция пользовалась большой популярностью - ее посетили около 1 млн человек, было проведено почти 4 тыс. экскурсий и почти 3 тыс. занятий в лабораториях.

"Это была первая в России научно-популярная музейная экспозиция, в которой в полной мере реализовались мультидисциплинарные подходы. Проектировщики и кураторы использовали все доступные средства - видеоистории, анимированные макеты, интерактивные экспонаты, art&science-произведения, звуковые ландшафты - чтобы глубоко и увлекательно рассказать о российской науке", - говорит заместитель генерального директора по программной деятельности Политеха Наталья Сергиевская, чьи слова приводят в пресс-службе.

Экспозиция рассказывает о сделанных российскими учеными и инженерами за последние 120 лет открытиях и изобретениях, оказавших влияние на развитие целых областей в науке и технологиях. Помимо РДС, в павильоне было проведено 10 тематических выставок. В 2015 году выставка "Сикорский: крылья будущего" получила диплом архитектурного конкурса "Золотое сечение". Сейчас одно из пространств павильона занимает временная выставка "Руссо-Балт. Первый. Легендарный", где представлен единственный сохранившийся в мире дореволюционный автомобиль "Руссо-Балт" модели К12-20 1911 года выпуска из коллекции Политеха.

О музее и модернизации

Один из крупнейших научно-технических музеев мира создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В декабре 1991 года музей был объявлен особо ценным объектом культурного наследия Российской Федерации. В 2013 году началась реставрация и реконструкция Исторического здания.

Модернизация музея - это масштабный государственный проект. Концепция предусматривает создание принципиально нового музейно-просветительского центра, объединяющего величайшие достижения науки, техники и общества. В сентябре 2019 года был открыт северный фасад здания, амфитеатр перед ним и пешеходная галерея, связывающая строение с Музейным парком (маршрут пролегает от здания Центрального детского магазина до парка "Зарядье"). Автор концепции реконструкции - японский архитектор Дзюнъя Исигами.

Сейчас в здании восстанавливаются исторические интерьеры, идут работы по внутренней отделке и прокладке инженерных сетей, завершен монтаж светопрозрачных перекрытий над Южным двором музея. Завершаются работы по усилению конструкции здания, обустройству перекрытий Северного двора, общественных пространств на -1-м уровне. Северный двор станет многофункциональным пространством - местом реализации публичной программы музея. В Южном дворе расположатся игровые зоны, студии и детский музей Политеха. Будет восстановлена легендарная Большая аудитория.