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Общежитие для студентов Госуниверситета управления построят на Рязанском проспекте Москвы

Площадь здания составит 20 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Общежитие для студентов Государственного университета управления (ГУУ), в котором смогут проживать 1 тыс. человек, будет построено на Рязанском проспекте в Москве вблизи станции метро "Выхино". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомархитектуры.

"Общежитие будет рассчитано на 1 тыс. человек. Здание будет выполнено в монохромной гамме. "Фишкой" проекта станут тонированный оконные витражи бутылочного цвета. В соответствии с политикой мэра Москвы, как внутри здания, так и на его территории будет создана комфортная и безопасная среда для передвижения маломобильных граждан", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Уточняется, что общая площадь здания составит 20 тыс. кв. м, оно будет иметь Г-образную форму и состоять из двух блоков в 8 и 16 этажей с техническими этажами для коммуникаций. В первой секции сделают квартиры для проживания аспирантов и сотрудников, а во второй - комнаты для студентов.

Прилегающая территория площадью свыше 900 кв. м будет приведена в порядок, там разобьют цветники, посадят деревья и кустарники, обустроят зоны отдыха, площадку с тренажерами и спортивный сектор для игр в футбол, баскетбол и волейбол. Кроме того, предусмотрена открытая автостоянка. Проектировщик - компания "КТБ ЖБ".

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