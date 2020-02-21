Число ДТП с погибшими сократилось на 57% на благоустроенных улицах в центре Москвы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Количество аварий с летальным исходом сократилось на 57% на улицах в центре Москвы, где в течение нескольких лет проводилось благоустройство в рамках программы "Моя улица". Об этом ТАСС сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"В период с 2015 по 2019 год правительством Москвы было благоустроено 410 улиц, магистралей, площадей и общественных пространств. В результате удалось повысить безопасность дорожного движения. Так, на благоустроенных улицах в центральной части города на 4,5% сократилось количество ДТП, на 57% сократилось количество погибших, на 8% - количество раненых в ДТП. Мы внимательно смотрим на улицы, где пересекаются автомобили и пешеходы, и проектируем это городское пространство таким образом, чтобы всем участникам дорожного движения было безопасно и комфортно", - сказал собеседник агентства.

Положительной динамики удалось добиться за счет организации новых и реконструкции существующих пешеходных переходов; создания островков безопасности; ввода новых выделенных полос и остановок общественного транспорта; ликвидации "бутылочных горлышек"; организации транспортных хабов для общественного транспорта с комфортными пересадками между разными видами транспорта; упорядочения парковочного пространства.

Программа положительно повлияла на качество городской среды - эффект от нее коснулся различных сторон жизни горожан: благоустроенные улицы стали более популярны у жителей и туристов, а фасады домов стали более "живыми". Зафиксировано значительное снижение шума от автомобилей, а жители в два раза чаще стали передвигаться пешком, отметили в ЦОДД.

Программу "Моя улица" запустили в Москве в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории российской столицы. Главная ее задача - создание комфортной среды. Столичная администрация приняла решение о запуске программы после проведения опроса среди москвичей в системе "Активный гражданин". Адреса и виды работ по программе определялись с помощью электронного референдума.