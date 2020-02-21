Движение ограничат в Москве 23 февраля из-за мероприятий в честь Дня защитника Отечества

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта будет ограничено 23 февраля на некоторых улицах в центре Москвы в связи с проведением мероприятий в честь Дня защитника Отечества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта.

23 февраля со Страстного бульвара стартует шествие и митинг, посвященные 102-й годовщине Красной армии и Военно-морского флота, организованные КПРП, говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. Движение колонн стартует в 12:00 на Пушкинской площади и Страстном бульваре. Митинг пройдет в 13:00 на площади Революции.

В этот день с 9:00 будет постепенно перекрываться Страстной бульвар, движение там восстановят по мере прохождения колонны. Также будет полностью закрыт Театральный проезд в районе пересечения с улицей Петровка с 12:45 до 13:00. С 11:40 будет закрыта улица Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда.