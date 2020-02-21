Мемориальную доску советскому разведчику Ивану Банову установили в Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Церемония установки мемориальной доски советскому разведчику, командиру партизанского соединения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Ивану Банову состоялась в Москве. Доску установили по просьбе семьи и жителей дома, где жил разведчик, по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 8, корпус 1.

"В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы открываем сегодня мемориальную доску советскому разведчику Ивану Банову <...> Доска создана под руководством департамента культурного наследия Москвы", - сказал на церемонии Герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин.

На церемонии был почетный караул, военный оркестр, руководители Щукинского района, члены различных ветеранских оргагизаций, ветераны войны, депутаты и родственники разведчика. У фасада дома была установлена тумба, куда собравшиеся клали красные гвоздики.

Иван Банов родился 29 августа 1916 года в донской станице Тацинской. Служил в Красной Армии с октября 1935 года. Банов - советский разведчик, в годы Великой Отечественной войны был одним из организаторов партизанского движения в Белоруссии, командир партизанского соединения. После войны Банов длительное время занимался вопросами специальной разведки в системе ГРУ, был начальником направления специальной разведки, преподавал на курсах спецназа в Подмосковье, затем был начальником факультета в военной академии. Вышел в отставку в 1979 году. Умер 9 февраля 1982 года, похоронен на Химкинском кладбище в Москве. Еще одна мемориальная доска в память о Банове установлена Российским военно-историческим обществом на здании Жирновской средней школы в Ростовской области, где он учился.