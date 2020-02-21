ЦОДД призвал водителей пересесть на городской транспорт из-за предпраздничных пробок

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Автомобилистам в Москве рекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за предпраздничных заторов. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что 21 февраля ожидаются предпраздничные заторы на вылетных магистралях в сторону области, около крупных ТЦ и в центре.

"Курьеры развозят подарки, дамы закупают "пену и носки", а многие уезжают из города на выходные. В час пик пользуйтесь гортранспортом или перенесите поездки на более позднее время", - говорится в сообщении.