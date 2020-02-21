На западе Москвы подросток угнал каршеринговый автомобиль

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Столичная полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в угоне автомобиля каршеринговой компании. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию обратился представитель каршеринговой компании, который рассказал, что принадлежащий компании автомобиль пропал с места парковки, на улице Академика Анохина. Материальный ущерб составил не менее 1,5 млн рублей.

"В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции обнаружили указанный автомобиль. За рулем находился 16-летний молодой человек. Установлено, что злоумышленник воспользовался аккаунтом незнакомого ему мужчины, проник в автомобиль и совершил незаконную поездку", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.