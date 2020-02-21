Новая поликлиника открылась в Беговом районе Москвы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Детско-взрослая поликлиника в Беговом районе Москвы начала принимать пациентов. Об этом в пятницу сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Новая детско-взрослая поликлиника в Беговом районе приняла первых пациентов. В новом здании, рассчитанном на 750 посещений в смену, разместились филиал № 4 взрослой городской поликлиники № 62 и филиал № 1 детской больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского. Теперь жители в здании, расположенном по адресу Ленинградский проспект 18а, смогут получить консультативно-диагностическую, лечебную и профилактическую помощь", - сказала Ракова.

Она отметила, что по решению мэра Москвы в октябре 2015 года началось строительство новой детско-взрослой поликлиники на смену старым помещениям, которые уже не соответствовали современным стандартам оказания медицинской помощи. Еще в 2002 году часть здания детской поликлиники передали Русской православной церкви для восстановления храма Живоначальной Троицы. Здание обладает статусом выявленного объекта культурного наследия, и проводить его реставрацию параллельно с приемом пациентов невозможно.

Новый шестиэтажный корпус рассчитан на 500 (с возможностью увеличения до 640) посещений взрослых и более 250 (с возможностью увеличения до 365) посещений детей в смену. В новом здании проектировщики позаботились о разведении потоков пациентов. Так, для детей с симптомами инфекционных заболеваний будет работать вход через два приемно-смотровых бокса, чтобы вовремя нейтрализовать распространение инфекции. Для детей организованы кабинеты доврачебного приема и функциональной диагностики, педиатрическое отделение, физиотерапевтический блок.

Во взрослом отделении поликлиники уже ведут прием терапевты, оториноларинголог, невролог, хирург, офтальмолог, уролог, акушер-гинеколог отделения медицинской профилактики, кардиолог, эндокринолог, рентгенолог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики.