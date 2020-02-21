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Картографический сервис запустил путеводитель по фестивалю "Московская Масленица"

Специальный маршрут доступен на восьми языках

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Картографический сервис Maps.me совместно с On Vacation Media подготовили и запустили путеводитель по гастрономическому фестивалю "Московская Масленица". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На карте отмечены все 29 фестивальных локаций, которые смогут посетить пользователи. Для отмеченных точек доступны описания и изображения.

"Масленичный маршрут доступен сразу на восьми языках: русском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском, польском и нидерландском. Для пользователей карт маршрут бесплатный", - сообщили в пресс-службе.

Путеводитель по фестивалю в Maps.me был специально подготовлен оргкомитетом цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" и On Vacation Media в рамках продвижения туристических возможностей Москвы и городских событий для туристов и жителей столицы.

"Мы верим, что данная информация будет полезной и информативной, как для туристов, так и для жителей города. Скачать приложение можно абсолютно бесплатно", - приводятся в сообщении слова главного редактора On Vacation Media Алексея Цветкова.

В 2020 году Масленица отмечается с 24 февраля по 1 марта. Фестиваль "Московская Масленица" стартовал 21 февраля.

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