Коммунальщики Москвы приступили к ремонту улично-дорожной сети

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к подготовительным работам по текущему ремонту объектов дорожного хозяйства в связи с установившейся аномально теплой погодой. За всю историю проведения дорожно-ремонтных работ в столице это самый ранний выход на объекты, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"В столице установились положительные температуры воздуха, а значит, погодные условия уже позволяют приступить к работам по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети. Ремонтный сезон 2020 года станет самым ранним в истории", - сказал он.

В ночь на 21 февраля на шести столичных объектах (путепровод Дмитровский, путепровод Капотня-Дзержинск, путепровод через Октябрьскую железную дорогу, эстакада - съезд с Ленинградского проспекта на Волоколамское шоссе, эстакада Варшавская, Бесединский мост) начались работы по ремонту мостов. В 2020 году планируется отремонтировать почти 20 млн. кв. м. асфальтобетонного покрытия, уточнил заммэра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что погода будет опережать календарь почти на два месяца в Москве в течение недели и соответствовать апрелю.

Климатическая норма будет превышена на 10-12 градусов. По данным Гидрометцентра, в пятницу в Москве прогнозируется три-пять градусов тепла, в субботу - ноль-пять градусов тепла, в воскресенье - один-шесть градусов тепла.