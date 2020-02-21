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Неизвестные "заминировали" семь районных судов в Москве

Все учреждения проверят специалисты экстренных служб

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в семь районных судов Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На данный момент анонимные сообщения с угрозой взрыва поступили в Чертановский, Кузьминский, Измайловский, Кунцевский, Головинский, Коптевский и Щербинский суды. Во все учреждения направлены специалисты экстренных служб для проверки сообщений", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Мосгорсуда ТАСС подтвердили "минирование" Чертановского, Кузьминского, Измайловского, Кунцевского, и Щербинского судов.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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