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Собянин открыл ежегодный городской фестиваль "Московская Масленица"

Фестиваль пройдет на 29 площадках города
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Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл традиционный фестиваль "Московская Масленица" на Манежной площади, который продлится по 1 марта.

"Сегодня открывается фестиваль "Московская Масленица". Мы провожаем зиму, правда зима нас в этом году не баловала, но, тем не менее, это не отменяет праздничного настроения, самого праздника. Я надеюсь, москвичам понравится", - сказал Собянин, осмотрев фестивальную площадку вместе с горожанами. По его словам, фестиваль включает в себя большую гастрономическую и культурные программы. "29 площадок, к вашему удовольствию и празднику москвичей, открыты. Так, что приглашаю всех на праздник. Хорошего настроения!" - сказал мэр.

Фестиваль "Московская Масленица" проходит в Москве уже в четвертый раз. В прошлом году гостями фестиваля стали свыше 4,9 млн человек, которые приобрели более 400 тыс. блинов и поучаствовали в 1,5 тыс. мастер-классов. В нынешнем сезоне фестиваль проходит с 21 февраля по 1 марта на 29 площадках в центре и жилых районах.

Традиционные площадки фестиваля - Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде.

А в заключительные три дня - с 28 февраля по 1 марта - к ним присоединятся и московские парки "Сокольники", "Красная Пресня", "Фили", Измайловский, "Кузьминки", Лианозовский, Бабушкинский, сквер по Олонецкому проезду. Фестивальные площадки открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 мск по выходным. Гостей ждут свыше 2,6 тыс. мастер-классов, порядка 320 спектаклей и концертов, 95 подвижных игр и масленичных забав, а также многочисленные фуд-шоу, лекции по истории ремесел, экскурсии и множество других развлечений.

Участие в фестивале принимают 88 предприятий общепита и 167 представителей торговли. Всего на площадках будут работать более 200 торговых и ресторанных шале, а посетители могут попробовать более 210 видов блинов, блинчиков и оладий. Это и классические блины со сметаной, маслом, вареньем и сгущенкой, и необычные угощения, например, ржаные оладьи, приготовленные по старинному русскому рецепту, гурьевские блины, блинчики с мурманской семгой и сливочным сыром, блины со щучьей икрой, тыквенно-ореховые блины, блинчики на черемуховой муке, блины с кленовым сиропом.

Теги
Россия
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